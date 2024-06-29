Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal esir takasıyla serbest bırakıldı

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Rus işgal güçleri tarafından 2021 yılında yasa dışı olarak alıkonulmuştu. Ancak Celal, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir takası sonucu serbest bırakıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, Nariman Celal’in özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.



NARİMAN CELAL'İN SERBEST BIRAKILMASI

Rusya'nın kontrolü altındaki Kırım’da uydurma suçlamalarla tutuklanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal, nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşen yeni esir takası sonucunda 10 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti. Bu kişiler arasında Nariman Celal de bulunuyor.

Rus istihbaratı FSB, 7 Eylül 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Akmescit yakınlarındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir “sabotaj eylemi” düzenlendiğini iddia etti. Bu eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ve Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından organize edildiği öne sürüldü. FSB, bu iddialar çerçevesinde Nariman Celal ve Kırım Tatar aktivistleri Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov’u tutukladı.



YALAN İTİRAFLAR VE PROPAGANDA

Rus propaganda kanalı Zvezda’nın Telegram hesabında yayımlanan haberde, sözde sabotajın düzenlendiği yerden görüntüler ve Aziz Ahtemov ile Asan Ahtemov’un itiraf videolarına yer verildi. FSB, bu itirafların gerçek olmadığını ve zorla alındığını inkâr etti. Ancak bu iddialar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu ve büyük tepki topladı.

KIRIM TATARLARINA YÖNELİK BASKILAR

Sözde Kiyevskiy Bölge Mahkemesi, 6 Eylül’de KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Kırım Tatar aktivistleri Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov hakkında tutuklama kararı aldı. FSB, düzmece soruşturma sonucunda Nariman Celal, Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov’u “sabotaj” düzenlemekle suçladı. Tutuklanan Kırım Tatarlarına işkence yapıldığı ve bağımsız avukatlarla görüşmelerine izin verilmediği bildirildi.

Kırım Tatarları Şevket Useinov ve Eldar Odamanov da asılsız suçlamalarla tutuklandı. FSB görevlileri tarafından kaçırılan Şevket Useinov ve Eldar Odamanov hakkında Rusya İdari Suçlar Kanunu’nun 19.3 maddesi uyarınca dava açıldı. Sözde Kiyevskiy Bölge Mahkemesi, Şevket Useinov’a 14 gün, Eldar Odamanov’a ise 15 gün tutuklama cezası verdi.



UKRAYNA’NIN ESİR TAKASI POLİTİKASI

Ukrayna, vatandaşlarını kurtarmak için esir takası politikasını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Nariman Celal’in serbest bırakılması, Ukrayna’nın bu konudaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Zelenskiy, bu tür girişimlerin devam edeceğini ve tüm Ukrayna vatandaşlarının özgürlüğüne kavuşması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Nariman Celal’in serbest bırakılması, Kırım Tatar halkı ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Celal, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve Kırım Tatarlarının hakları için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

