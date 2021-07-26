Kısıtlamalar ve zorunlu aşıya karşı çıkan Avrupalılar sokaklara döküldü!

Türkiye'de koronavirüs salgınında son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları Avrupa ülkelerinde de görülürken bazı ülkeler kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Yoğun aşılama programlarına rağmen birçok Avrupa ülkesinde görülen vaka artışları hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltirken başta Fransa ve İtalya olmak üzere Yunanistan ve bir çok Avrupa ülkesinde halk sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Kısıtlama aşı karşıtı vatandaşlar sokaklara inerek sloganlar atarken olaylara müdahale etmek isteyen polis göstericilerle çatıştı. Çıkan arbedelerde çok sayıda insan yaralanırken onlarca kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

İtalya'da salgına karşı önlemler almak isteyen hükümet, restoranları ve spor salonlarını ve müze gibi kapalı alanlara girebilmek için aşı sertifikasını zorunlu hale getirirken 6 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olan "Yeşil Geçiş" belgesi, başkent Roma da dahil olmak üzere Milano, Napoli, Floransa ve Bolzano gibi pek çok kentte protesto edildi.

Fransa'da ise koronavirüs aşısının bazı mesleklerde zorunlu tutulmasına karşı olan binlerce kişi sokaklara inerken Ülkenin 174 ayrı noktasında düzenlenen gösterilere 164 binden fazla kişi katıldı. Sarı yeleklilerin de hazır bulunduğu gösteriler ilk olarak Bastille meydanında başladı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken 9 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan hükümeti ise bazı sektörler için aşıyı zorunlu hale getirdi. Bu karar karşı çıkan binlerce kişi sokaklara dökülerek her yeri birbirine kattı. Başkent Atina'da toplanan 4 binden fazla kişi Sintagma Meydanı'ndan parlementoya kadar 'özgürlük' sloganlarıyla yürüdü. Protesto gösterilerinde polis ile göstericiler çatıştı ve bazı eylemciler polise molotof attı. 25 Yunanistan vatandaşı polis tarafından gözaltına alındı.