Kocasını kadın iç çamaşırıyla yakaladı! 25 yıllık kocası hakkındaki gerçeği öğrenince şaşkına döndü!

Bir 25 yıl boyunca evli ve üç çocuk annesi olan bir kadın, evliliğinin "bir günde" tamamen değiştiğini ve mutlu bir ilişki düşüncesinin yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktığını ifade etti.

Kadının yaşadıklarını paylaştığı haberde, eşinin ilk olarak kadın iç çamaşırı giydiği bir olayla başlayan süreci anlatılıyor. Yıllar geçtikçe, eşinin adını Charlize olarak değiştirdiği ve hormon tedavisine başladığı gerçeğiyle karşılaşan kadın, bu durumun kendisi ve çocukları üzerinde derin etkiler bıraktığını belirtti.

25 YILLIK EŞİ KADIN ÇIKTI





Kadın, transfobik olmadığını vurgulayarak, eski eşini yargılamadığını ancak 25 yıllık evlilikten sonra kendini "aldatılmış" hissettiğini ve çocuklarının bu durumdan üzüntü duyduğu için endişelendiğini dile getirdi.

Eşiyle çift terapisine başlayan kadın, yaşadıklarını kimseye anlatmamış ve utanç duyduğunu ifade etti. Eşi ise sadece kadın kıyafeti giymek isteği olduğunu belirterek durumu açıklamaya çalışmıştı.

Kadın, durumu kabullenmeye çalıştı ve bir gün evde yalnızken tavan arasında keşif yaptığında, bilmediği bir valizde 43 numara topuklu ayakkabılar, file taytlar, makyaj malzemeleri ve uzun, kumral bir peruk buldu. Bu keşif, kadın için bir başka şok oldu. Çift terapisine devam ettiklerini ancak eşinin eşcinsel olmadığı konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Kadın, bu tür deneyimleri olan ailelere yardımcı olmak amacıyla yaşadıklarını paylaştığını ve her zaman cinsiyetlerini ifade etmek veya dönüşmek isteyen insanlara şefkat ve destek olduğunu belirtti. Ayrıca, bu kişilere ve çocuklarına genellikle anlayış gösterilmediğini, dışlanma ve bağnazlıkla suçlandıklarını ifade etti.

Eşinin kendini değiştirme sürecinin evliliklerindeki düzenli seks eksikliğine bir tepki olduğunu dile getiren kadın, kendisini suçladığını ve her şeyi eskisi gibi tutmak için çaresizce çaba sarfettiğini belirtti. Sonunda, eşinin "iyileştiğini" söyleyerek çift terapisini bıraktıklarını ancak kadının, eşinin gizli işlerini ve yaptığı alışverişleri öğrendiğini ifade etti.

Bu durum üzerine çift, çocukları için aynı evde ancak ayrı yaşamaya karar verdiler. Ancak maddi anlaşmazlıklar nedeniyle çekişmeli bir sürece girdiler. Çocukları zamanla babalarının cinsiyet kimliğini öğrendi ve şok yaşadılar. Hatta bir tanesi fiziksel zarar vermeye başladı ve akıl hastanesine yatırıldı.

Kadın, eski eşinin cinsiyet değiştirme sürecine başladığını, hormon aldığını, adını Charlize olarak değiştirdiğini ve ameliyat olduğunu öğrendiğini belirtti. Kadın, hala eski eşinin bu süreçle nasıl başa çıktığına tam olarak şaşırdığını ifade etti. Bazı psikoterapistlerin, geçiş yapan insanların sonunda kendilerini özgür hissedebilecekleri bir noktaya geldiklerini düşündüklerini belirtti. Ancak, çocukları, aileleri ve hayat arkadaşları için bu sürecin hala büyük bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Son on yıl içinde, ailenin zorlukları aştığını ifade eden kadın, en küçük çocuklarının 18 yaşına gelene kadar evde kalma mücadelesini başarıyla tamamladığını ve şu anda sağlıklı bir ilişkisi olduğunu belirtti.