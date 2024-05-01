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Kolombiya Cumhurbaşkanı, İsrail'e tepki olarak diplomatik ilişkileri kesecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:35
Kolombiya Cumhurbaşkanı, İsrail'e tepki olarak diplomatik ilişkileri kesecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki olarak, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu. Petro, başkent Bogota'da gerçekleştirilen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarında halka seslenerek, yarından itibaren İsrail ile diplomatik ilişkilerin sonlandırılacağını açıkladı.

Petro, İsrail'i "soykırımcı bir lider ve hükümet" olarak nitelendirerek, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu vurguladı. İnsanlık adına bu tür vahşetlere seyirci kalmamak gerektiğini belirten Petro, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Petro'nun bu kararı, İsrail'in Gazze'deki bombalamaları sonucunda yaşanan insanlık trajedisine karşı bir tepki olarak değerlendiriliyor. Petro daha önce de 26 Mart'ta, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talebiyle kabul ettiği karara uymaması halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

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