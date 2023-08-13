Körfez turu gezisi ilk meyvesini verdi! Katar Posta İdaresi ile TurkIsh Souq ortak oldu..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda üç günlük Körfez gezisi kapsamında önce Suudi Arabistan'ı, ardından Katar'ı ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti sırasında ekonomik iş birliğini görüşmek üzere ikili ve hemen ardından da heyetler arası görüşmeler yapıldı.
Bu kapsamda ilk yatırım haberi Katar'dan geldi. Eldeki bilgilere göre, Katar'ın en büyük kamu kuruluşlarından biri olan Katar Posta İdaresi, geçtiğimiz gün Türkiye pazarlarında olan Türk mallarını e-ticaret platformu üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaştırma faaliyeti yürüten Turkish Souq şirketinin yüzde 40'ını satın aldı.
Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği körfez turu ziyaretinin hemen ardından Türkiye’ye beklenilen ilk yatırım ise Katar’dan gelmiş oldu.
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