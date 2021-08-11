Koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiler!

Kuzey Almanya'da yaşanan aşılama uygulamalarında bir skandal yaşandı. Bölgede bulunan bir hastanede görevli Kızılhaç hemşiresinin koronavirüs aşısı yaptırma için gelen vatandaşlara aşı yerine tuzlu su enjekte etmiş olabileceği öne sürüldü. Konuyla ilgili tespitlerin yapıldığı bilgisi sonrası bölgede yaşayan binlerce kişiye yeniden yaptırmaları için çağrıda bulunuldu.

Kuzey Denizine yakın kırsal bölge olarak bilinen Friesland'da aşı merkezinde çalışan bir hemşirenin, aşı olamaya gelenlere gerçek aşı yerine tuz solüsyonu enjekte etmiş olabileceğinden şüphe ediliyor. Olayın ortaya çıkması sonucu yetkilileri durumdan etkilenmiş olabileceklerini düşündükleri yaklaşık 8 bin 600 kişiye tekrar aşı olmaları konusunda bir çağrı yaptı.

Uzmanlar, tuzlu su çözeltisinin insan sağlığına zararsız olduğunu açıklasalar da meydana gelen şüpheli durumun Mart ve Nisan aylarında gerçekleştiği ve Almanya'da aşı yaptıran çoğu kişinin koronavirüse karşı daha savunmasız olduğu aktarıldı.

MAKUL BİR TEHLİKE VAR!

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen polis müfettişi Peter Beer, tanıkların ifadelerine dayanarak bu durumun 'makul bir tehlike' yarattığını söyleyerek adı açıklanmayan görevli hemşirenin amacında bir netlik olmadığı fakat sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda da aşılarla ilgili şüpheci görüşlerin yer aldığını ifade etti.

Hemşirenin, bu olay sonrasında tutuklanıp tutuklanmadığını dair de henüz net bir açıklama yapılmadı.