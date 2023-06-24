Kremlin, Wagner Birliklerinin Kontrol Ettiği Bölgelerden Ayrılması Hakkında Açıklama Yaptı

Rusya'da Wagner Birlikleri Kontrolündeki Bölgelerden Ayrılma

Rusya'da silahlı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in kontrol ettiği bölgelerden ayrılması sonrasında Kremlin yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla meydana gelen müzakerelerin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko'nun Arabuluculuğu

Peskov, “Aleksandr Lukaşenko ve Evgeny Prigojin'in geçmişe dönük bir dostluğu vardı. Putin ve Lukaşenko, Wagner ile problem çözme amacıyla arabuluculuk konusunda anlaştılar. Bu Lukaşenko'nun kendi önerisiydi. Bu çabalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İç çatışmanın önüne geçilmesi ve kan akmasını engellemek için Lukaşenko'nun yoğun çabaları vardı” dedi.

Prigojin'in Durumu

Açıklamaların devamında Wagner lideri Evgeny Prigojin ve Wagner birliklerinin geleceği konusu ile ilgili yapılmış olan anlaşmalara değinen Peskov, “Yetkililer, Wagner birliklerinin cephedeki (Ukrayna'daki) değerlerini göz önünde bulundurarak onlara kötü muamelede bulunmayacak. Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Wagner lideri Belarus'a gidecek. İsyan hareketine katılmayan Wagner üyeleri, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Ayaklanma nedeni ile Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerinde değişiklik olmayacak” dedi. Wagner birliklerinin Ukrayna'dan ilhak edilen Luhansk'a geri döneceğini de belirten Peskov, Belarus'a gidecek olan Evgeny Prigojin'in yerine kimin görev alacağının henüz belirlenmediğini söyledi.