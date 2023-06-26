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Lavrov, Wagner Krizini Değerlendirdi

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Lavrov, Wagner Krizini Değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Wagner krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Wagner isyanının etkili olduğu 24 Haziran’da birçok ortak ülke liderinin Rusya Devlet Başkanı Putin’i arayarak destek mesajları verdiklerini ve durumun kontrol altında olacağından emin olduklarını söylediklerini aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Wagner krizine ilişkin açıklamalarda bulundu

Lavrov, Wagner isyanının etkili olduğu 24 Haziran’da birçok ortak ülke liderinin Rusya Devlet Başkanı Putin’i arayarak destek mesajları verdiklerini ve durumun kontrol altında olacağından emin olduklarını söylediklerini aktardı. Başarısız isyanın Rusya’nın yabancı ortaklarıyla ilişkilerinde sorun yaratıp yaratmayacağı sorusuna Lavrov, 'Ortaklarla ve dostlarla hayır. Geri kalanlar umurumuzda değil. Kolektif Batı’nın bizimle ilişkisi onların inisiyatifiyle bozuldu.' değerlendirmesini yaptı.

Lavrov ayrıca Afrika-Rusya Zirvesi için hazırlıkların tam hızıyla devam ettiğini söyledi. Wagner krizinin Rusya'nın Afrika'da istikrar sağlayıcı bir güç olarak imajı üzerinde olumsuz etkisi yaratıp yaratmayacağı sorusuna Lavrov, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’nin resmi olarak Rusya’dan özel bir askeri şirket talebinde bulunan ülkeler olduğuna işaret ederek, bu ülkelerin Fransızlar ve diğer Avrupalılar tarafından terk edildiğinde haydutlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

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