Libya'da Petrol Gelirleri Konusunda Anlaşmazlık Devam Ediyor

TM tarafından 16 Mayıs'ta Başbakan olarak görevlendirilen Usame Hammad başkanlığındaki hükümet, Abdulhamid ed-Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti ile petrol gelirleri konusunda yaşanan anlaşmazlık devam ederken yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 'Hükümet, servetin adil dağılımı ilkesine ilişkin anayasa beyannamesine dayanarak, 2022 yılı ve sonrası için 130 milyar dinarı (27 milyar dolar) aşan petrol gelirlerine idari haciz işlemlerini tamamladı.' ifadesi kullanıldı.

Haczedilen malların yönetimiyle ilgili kayyum atanması için yargıya başvurulacağı belirtilen açıklamada, gerekirse yargı yoluyla mücbir sebep ilamı çıkarılarak petrol ve gaz akışının engelleneceği ve petrol ihracatının durdurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, alınan tedbirlerin, Dibeybe hükümetinin, ülke şartlarının gerektirdiğinin aksine abartılı bir şekilde yaptığı milyarlık harcamalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Dibeybe hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TM'deki Enerji Komitesi, Maliye Bakanlığından, 2022 yılı ve sonrası için 130 milyar dinara (27 milyar dolar) ulaşan petrol gelirlerine idari haciz uygulamasını istemişti.

TM 12 Haziran da toplanarak, petrol gelirleri ve diğer ülke servetlerinin adil dağıtılması, kalkınma alanlarında kullanılması ve siyasi amaçlarla kullanımının engellenmesi meselesini görüşmüştü.

Meclis üyeleri, ülke serveti ve petrol gelirlerinin dağıtılmasına ilişkin hukuki düzenleme komisyonu oluşturulması ve bu servete el uzatılmasının engellenmesi hedefiyle hazırlanan yasa tasarısına onay vermişti.

TM'deki Enerji Komitesi Başkanı İsa el-Aribi de petrol gelirlerinin bölgelere göre adil dağıtımı gerçekleşene dek ülke dışına petrol satışının durdurulmasına ilişkin karar alınmasını talep etmişti.

Libya'da petrol gelirlerinin adil dağılımı konusu, ülkenin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Nitekim TM tarafından atanan hükümet, petrol gelirleri üzerinde kontrolün sağlanmasıyla ilgili Dibeybe hükümetiyle anlaşmazlık yaşıyor.

Birleşmiş Milletler de bölünen ekonomik kurumları birleştirmek ve petrol gelirlerinin adil dağılımı için bir plan oluşturmak amacıyla Libyalılar arasında ekonomik bir diyalog yürütüyor.