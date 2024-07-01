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Maldivler'de şaşırtan olay: Bakanlar Cumhurbaşkanına kara büyü yaptı iddiası!

Maldivler'de son günlerde şok eden bir olay yaşandı. Yerel medya raporlarına göre, Maldiv polisi Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu'ya kara büyü yapıldığı iddiasıyla görevde olan iki bakanı ve diğer iki kişiyi tutukladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 17:27
Maldivler'de şaşırtan olay: Bakanlar Cumhurbaşkanına kara büyü yaptı iddiası!

Yerel medyanın polis açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Çevre Bakanı Fatıma Saleem, eski eşi Adam Rameez'in de aralarında bulunduğu iki kişi daha tutuklandı. Tutuklananlardan birinin "büyücü" olduğu iddia edildi ve Fatıma Saleem'in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

POLİSİN AÇIKLAMASI

Maldiv polisi, olayın detayları veya kara büyü iddiaları hakkında herhangi bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak, Müslümanların çoğunlukta olduğu Maldivler'de büyücülük suç olarak kabul edilmese de İslam hukukuna göre ciddi cezaları gerektirebileceği ifade edildi.

MALDİVLER'DE HUKUK SİSTEMİ

Maldivler'de hukuk sistemi, şeriat ve İngiliz medeni hukuku unsurlarını harmanlayan karma bir yapıya sahip. Bu durum, ülkedeki yasaların nasıl uygulandığını etkiliyor ve benzer durumlarda nasıl bir yol izleneceği konusunda dikkat çekici tartışmalara yol açıyor.

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