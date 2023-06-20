Mayıson Yanardağı'nda Volkanik Aktiviteler Devam Ediyor

Ankara Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Mayıson Yanardağı'ndaki volkanik aktivitelerin şimdiye kadar 6,2 büyüklüğünde depreme, 301 kaya düşmesi olayına ve iki defa güçlü buhar ve kül patlamalarına neden olduğunu açıkladı.

Phivolcs, yanardağdan akan lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, alarm seviyesinin hala '3' olduğu bilgisini verirken, gelecek haftalarda veya günlerde tekrar patlama olabileceği konusunda uyardı.

11 Haziran'da lav püskürtmeye başlayan Mayıson Yanardağı, daha önce 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Lav akıntısının başladığı geçen haftadan itibaren bölgede 20 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler, Pasifik'te 'Ateş Kuşağı' olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.