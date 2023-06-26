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Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü

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Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü
Meksika'nın Monterrey şehrindeki Fundidora Parkı'nda babasıyla zipline yapan 6 yaşındaki bir çocuk, emniyet kemerinin kopması sonucu 12 metre yükseklikten düştü. Ancak şans eseri parktaki göle düşen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu. Zipline firması, kaza sonrası faaliyetlerini askıya aldı.

Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde bulunan Monterrey'de yer alan Fundidora Parkı'nda babasıyla zipline yapmış olan 6 yaşındaki çocuk, emniyet kemerinin kopması sonucu 12 metre yükseklikten düştü. Şans eseri parktaki göle düşen çocuk, kazadan yara alımı yapmadan kurtuldu.

Olay sonrası bölgeye gelmiş olan acil yardım ekipleri çocuğu düştüğü gölden kurtarırken, ekipler yapmış oldukları muayene sonrası çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu, kaza sonrasında hazırlamış olduğu inceleme sonucunda zipline firmasının faaliyetlerini askıya aldı.

Öte yandan, Meksika'nın Chiapas eyaletinde 2021 Aralık'ta yaşanan zipline kazasında 30 yaşındaki bir adam fren sisteminin arızalanması sonucu direğe çarparak yaşamını yitirmişti.

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