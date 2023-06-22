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Meksika'da Petrol Rafinerisinde Patlama: 5 İşçi Yaralandı

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Meksika'da Petrol Rafinerisinde Patlama: 5 İşçi Yaralandı
Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlama sonucu 5 işçi yaralanırken, yangın çıktı. Olay yerine ambulans ekipleri gönderildi ve soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlama sonucu rafineride yangın çıktı. 5 işçinin yaralandığı olayda, rafineride çalışan diğer işçiler yangına müdahale etti. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bölgede dumanların yükseldiği ve bir tankerin alevler içinde kaldığı görüldü.

Olay yerine ambulans ekipleri gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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