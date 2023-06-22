Meksika'da Petrol Rafinerisinde Patlama: 5 İşçi Yaralandı

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlama sonucu rafineride yangın çıktı. 5 işçinin yaralandığı olayda, rafineride çalışan diğer işçiler yangına müdahale etti. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bölgede dumanların yükseldiği ve bir tankerin alevler içinde kaldığı görüldü.

Olay yerine ambulans ekipleri gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.