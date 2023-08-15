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  3. Meksika'da toplu cinayet! 34 kişinin parçalanan cesetleri buzdolaplarına saklanmış!

Meksika'da toplu cinayet! 34 kişinin parçalanan cesetleri buzdolaplarına saklanmış!

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Meksika'da toplu cinayet! 34 kişinin parçalanan cesetleri buzdolaplarına saklanmış!
Meksika'nın Veracruz eyaletinde bazı evlere yapılan baskınlarda, buzdolaplarının içine gizlenmiş 34 kişinin cesedini buldu.

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Poza Rica kentinde güvenlik güçleri, ordu ve savcıların ortak düzenlediği operasyonda, 5 evde yapılan aramada buzdolaplarının içine gizlenmiş 34 kişinin cesetleri bulundu. Yetkililer, cesetlerin parçalanarak torbalara konulduğunu ve olayla ilgili olarak altı kişinin tutuklandığını söyledi.

34 kişinin parçalanan cesetleri buzdolaplarına saklanmış

 Polise ateş açan silahlı grubun hedef alınması amacıyla operasyonun başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin saklandığı evde 14 ceset bulunması üzerine operasyonun genişletildiği belirtildi. Savcılık, operasyonda zanlılara ait araç ile çeşitli silah ve uyuşturucu maddelerin de ele geçirildiğini duyurdu.

Cinayetlerin bölgede faaliyette bulunan ve çeşitli suçlara bulaşmış olabilecek Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiğine inanılıyor.

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