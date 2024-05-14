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Mısır, İsrail'in Gazze'deki insani kriz iddialarına tepki gösterdi: "Sorumluluk İsrail'e aittir"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze'deki insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 22:52
Mısır, İsrail'in Gazze'deki insani kriz iddialarına tepki gösterdi: "Sorumluluk İsrail'e aittir"

Mısır: Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani krizin tek sorumlusu İsrail

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze'deki insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmasına sert bir tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını talep ederek Gazze'deki insani krizi Mısır'a yüklemesine cevap veren Şukri, İsrail'in gerçekleri çarpıtma politikasını kınadı.

Şukri, yaptığı açıklamada, "Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizden Mısır'ı sorumlu tutma girişimlerini güçlü şekilde kınıyor. Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir." ifadelerini kullandı.

İddialara cevaben Şukri, İsrail'in Refah Kapısı'nın kontrol altına alması ve çevresine yönelik saldırıları nedeniyle yardım görevlileri ile yardım tırlarının hayatının tehlikeye girdiğine dikkat çekti. Bu durumun, yardımın engellenmesinin temel sebebi olduğunu belirtti.

Mısır'ın İsrail'e, işgal altındaki kara geçişlerinden yardımların ulaştırılmasına izin verme çağrısında bulunduğunu söyleyen Şukri, İsrail'in yasal sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın uluslararası toplumu Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme çağrısı yapmasıyla ilgili de Şukri'nin bu açıklamaları geldi. Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısır'ın elinde." demişti.

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