Moskova’da yaşanan terör saldırısında yeni tutuklama: Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 12 oldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan "Crocus City Hall" konser salonuna, 22 Mart akşamı gerçekleştirilmiş olan terör saldırısı nedeniyle 144 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili olarak bir kişinin daha tutuklanmış olduğu bilgisi verildi. Daha önce olayla ilgili gözaltına alınmış şahıs, Basmanniy Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 12’ye çıktı.



Tacikistan vatandaşı Cumahon Kurbonov, organize grubun üyesi olma ve ölümle sonuçlanan terör saldırısı düzenleme gibi suçlardan dolayı 22 Mayıs’a kadar cezaevinde kalacak.