Mumbai'de toz fırtınası faciası: Reklam panosu devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da reklam panosu devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşanan bir toz fırtınası, Ghatkopar bölgesinde trajik bir olaya sebep oldu. NDTV kanalının bildirdiğine göre, fırtına nedeniyle bir reklam panosu, akaryakıt istasyonunun üzerine devrildi.



Reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını kaybederken, 59 kişi de yaralandı. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kalan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarıyla bulmaya çalışıyor.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, olayda yaşamını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını açıkladı. Soruşturma başlatıldı.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de, düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafikte tıkanmalar meydana gelmişti.