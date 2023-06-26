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NATO genel sekreteri duyurdu: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantıya hazırlanıyor!

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NATO genel sekreteri duyurdu: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantıya hazırlanıyor!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Eylül ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde İsveç ile Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu hakkında Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu toplantı dışişleri bakanlarını, istihbarat direktörünü ve ulusal güvenlik danışmanını bir araya getirecek. Hedef, İsveç'in NATO üyelik sürecini tamamlamada ilerleme kaydetmek" dedi.

İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantıya hazırlanıyor!

 İsveç, Finlandiya ile beraber geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra NATO'ya katılmak için başvuruda bulunurken, Türkiye İsveç'in AB'ye girmesine karşı çıktı. Türkiye, İsveç'in PKK üyeleri ve terör örgütü FETÖ üyelerine karşı net tavırlar almasını, protestosunu geri çekmesini ve arama emri verilenlerin iadesini istiyor. İsveç ise bu iddialara karşılık özel tedbirler aldığını açıkladı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine karşı olduğunu ve gelecek ay yapılacak olan NATO zirvesinde herhangi bir değişiklik beklenmeyeceğini söyledi.

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