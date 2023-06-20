NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Almanya'da Air Defender 23 tatbikatına katıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir görüşme gerçekleştirerek Air Defender 23 tatbikatına katıldı. Türkiye, Almanya, ABD, Finlandiya, İsveç ve Japonya'dan askerlerin katıldığı tatbikatta Stoltenberg, savunmanın önemine değinerek NATO'nun tüm topraklarını ve hava sahasını savunmaya hazır olduğunu belirtti. Tatbikatın 25 farklı ülkeden 10 bin personel, 250 uçak ile NATO tarihinin en büyük tatbikatı olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, hava savunmasının insanları güvende tutmak için her an önemli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarının hava savunmasının önemini ortaya koyduğunu belirten Stoltenberg, NATO'nun savaşın bir tarafı olmadığını vurguladı. Ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya daha fazla Patriot sağlayacağına değinen Genel Sekreter, bu desteğin hayatları kurtaracağını söyledi ve NATO'nun Vilnius Zirvesi'nde öncelikli konusu olacağını belirtti.