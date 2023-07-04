  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı

Yayınlanma:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı
NATO müttefiklerinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024'e kadar 1 yıl daha uzatma kararı almasıyla ilgili açıklama yapıldı. Stoltenberg'e liderlik ve bağlılık için teşekkür edildi. Stoltenberg'in görev süresi daha önce 3 kez uzatılmıştı ve yeni görevi Norveç Merkez Bankası başkanlığı olacaktı.

NATO Müttefiklerinin Anlaşmasıyla Görev Süresi Uzatıldı

NATO'nun resmi web sitesinden yapılmış olan açıklamada, NATO müttefiklerinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024'e kadar 1 yıl daha uzatma konusunda anlaştığı duyuruldu. Kararın Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtildi.

Stoltenberg'e Teşekkür ve Liderlik Vurgusu

NATO müttefiklerinin benzeri görülmemiş güvenlik sorunları karşısında transatlantik birliğini koruyabilmek adına gösterdiği liderlik ve bağlılık için Stoltenberg'e teşekkür ettiği aktarıldı. Stoltenberg ise kararla ilgili açıklamasında, 'NATO müttefiklerinin Genel Sekreter olarak görev süremi uzatma kararı beni onurlandırdı. Avrupa ile Kuzey Amerika arasında olan transatlantik bağ, yaklaşık 75 yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağladı. Daha tehlikeli bir dünyada, büyük ittifakımız her zamankinden daha önemli' şeklinde konuştu.

Stoltenberg'in Geçmişi ve Yeni Görevi

Stoltenberg, eski Norveç Başbakanı olarak görev yapmıştır. 2014'ten beri NATO'nun genel sekreteri olarak görevli olan Stoltenberg'in görev süresi, bundan önce 3 kez uzatılmıştı. 64 yaşındaki Stoltenberg, Norveç'te 1996'dan 2000'e kadar Maliye Bakanı, 2000-2001 ve 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Fransa'daki aşırı sağcılar katil polis için 1 milyon Euro topladı
Fransa'daki aşırı sağcılar katil polis için 1 milyon Euro topladı
Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!
Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi
Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi