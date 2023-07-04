NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı

NATO Müttefiklerinin Anlaşmasıyla Görev Süresi Uzatıldı

NATO'nun resmi web sitesinden yapılmış olan açıklamada, NATO müttefiklerinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024'e kadar 1 yıl daha uzatma konusunda anlaştığı duyuruldu. Kararın Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtildi.

Stoltenberg'e Teşekkür ve Liderlik Vurgusu

NATO müttefiklerinin benzeri görülmemiş güvenlik sorunları karşısında transatlantik birliğini koruyabilmek adına gösterdiği liderlik ve bağlılık için Stoltenberg'e teşekkür ettiği aktarıldı. Stoltenberg ise kararla ilgili açıklamasında, 'NATO müttefiklerinin Genel Sekreter olarak görev süremi uzatma kararı beni onurlandırdı. Avrupa ile Kuzey Amerika arasında olan transatlantik bağ, yaklaşık 75 yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağladı. Daha tehlikeli bir dünyada, büyük ittifakımız her zamankinden daha önemli' şeklinde konuştu.

Stoltenberg'in Geçmişi ve Yeni Görevi

Stoltenberg, eski Norveç Başbakanı olarak görev yapmıştır. 2014'ten beri NATO'nun genel sekreteri olarak görevli olan Stoltenberg'in görev süresi, bundan önce 3 kez uzatılmıştı. 64 yaşındaki Stoltenberg, Norveç'te 1996'dan 2000'e kadar Maliye Bakanı, 2000-2001 ve 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.