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NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı! Türkiye'nin dikkat çeken başarısı

2024 tahminlerine göre, NATO ülkeleri gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 15:59
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı! Türkiye'nin dikkat çeken başarısı

NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, NATO ülkeleri 2024 yılında savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı ve toplamda 1,47 trilyon dolarlık bir harcama yaptı. Bu artış, NATO'nun 2014'teki Galler Zirvesi'nde belirlenen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini gösteriyor.

EN FAZLA SAVUNMA HARCAMASI YAPAN ÜLKELER

Raporda, savunma harcamalarında en fazla payı ayıran ülkeler sıralandı. En büyük savunma harcamalarını sırasıyla ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya gerçekleştirdi. Bu ülkeler, NATO'nun savunma kapasitesine önemli katkılar sağladı ve ittifakın güvenliğini artırma çabalarını destekledi.

POLONYA VE ESTONYA İLK SIRALARDA

Bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke, yüzde 4,12 ile Polonya oldu. Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Polonya'yı, yüzde 3,43 ile Rusya'nın sınır komşusu Estonya takip etti. Bu ülkeler, savunma harcamalarındaki yüksek oranlarıyla güvenliklerini sağlamlaştırma yolunda önemli adımlar attı.

ABD, yüzde 3,38 oranıyla Estonya'nın hemen ardından geldi. ABD'nin savunma harcamaları, NATO ittifakının en büyük ekonomik gücü olarak dikkat çekiyor ve ittifakın genel savunma kapasitesine büyük katkı sağlıyor.

HEDEFİ TUTTURAMAYAN ÜLKELER

NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı. Bu ülkeler, savunma harcamalarını artırma konusunda hedefin gerisinde kaldı.

TÜRKİYE'NİN DİKKAT ÇEKEN BAŞARISI

Türkiye, NATO'nun belirlediği yüzde 2 hedefini tutturmakla kalmayıp, bu hedefi aşarak Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye'nin bu başarısı, savunma alanında yaptığı yatırımlar ve stratejik önemini artırma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İN AÇIKLAMALARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurdu. Stoltenberg, bu hedefin 2014 yılında belirlendiğinde sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını vurguladı. Bu artış, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

RUSYA'NIN 2014'TE KIRIM'I İLHAK ETMESİ VE SONRASI

NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu konudaki çağrılarını yoğunlaştırdı. NATO ülkeleri, bu çağrılara yanıt vererek savunma bütçelerini artırdı ve ittifakın güvenliğini sağlamlaştırmak için önemli adımlar attı.

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