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NATO Zirvesi'nde Stoltenberg Çin'e Karşı Mesajlar Verdi

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NATO Zirvesi'nde Stoltenberg Çin'e Karşı Mesajlar Verdi
NATO Zirvesi'nde Stoltenberg, Çin'in askeri kabiliyetleri ve küresel etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinde Çin'e karşı kuvvetli mesajlar verildiğini belirtti. Çin'in askeri yatırımları ve küresel varlığına dikkat çeken Stoltenberg, NATO'nun ilgili çalışmalarını aktardı.

Stoltenberg: Çin'in Askeri Kabiliyetleri Endişe Verici

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.Çin hakkındaki bir soruya karşılık Stoltenberg, NATO Zirvesi'nden ve özellikle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinden Çin'e karşı kuvvetli mesajlar çıktığını belirtti.

Çin'in Askeri Yatırımları ve Küresel Etkisi

Güvenliğin sadece bölgesel değil küresel olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Çin'in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma işaret etti. Stoltenberg, "Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin'in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz." dedi.

Çin'in Küresel Varlığı ve NATO'nun İlgili Çalışmaları

Çin'in aynı zamanda Afrika ve Arktik bölgesi gibi dünyanın birçok yerine gittiğini, kritik altyapıları kontrol etmeye çalıştığını, siber alana girdiğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Hint-Pasifik bölgesi ortakları olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile deniz güvenliği, dezenformasyonla mücadele, siber alan gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

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