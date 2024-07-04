Netanyahu, Biden'a Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki saldırılara "hedeflerine ulaşıncaya kadar" devam edeceğini belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 37 bin 953 Filistinli yaşamını yitirdi, 87 bin 266 kişi ise yaralandı. Bu saldırılarda en az 15 bin 700'ü çocuk ve 10 bini kadın bulunuyor.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, sadece can kayıplarına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda bölgenin sivil altyapısına da büyük zarar verdi. Hastaneler, ibadethaneler, kamplar ve eğitim kurumları hedef alınarak tahrip edildi. Gazze'deki halk, bu saldırılardan korunmak için bu tesislere sığınmak zorunda kaldı.



NETANYAHU'DAN BIDEN'A 4 TEMMUZ TEBRİĞİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu görüşmede ABD Başkanı Biden'ı "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla tebrik etti. Ayrıca, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere İsrail'den bir heyet gönderme kararına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Netanyahu, Biden'a İsrail'in Gazze'deki saldırılarına hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceği mesajını net bir şekilde iletti. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmayacağını ve operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.



İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA ESİR TAKASI

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyuruldu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söyledi.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirildi. İsrail basını, Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurdu.

