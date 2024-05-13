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Netanyahu’dan ateşkes açıklaması: “Hamas teslim olup esirleri serbest bırakırsa savaş biter”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ile ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, “Eğer Hamas silah bırakırsa ve İsrailli esirleri teslim ederse savaş biter” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:30
Netanyahu’dan ateşkes açıklaması: “Hamas teslim olup esirleri serbest bırakırsa savaş biter”

Netanyahu, ABD'li yazar Dan Senor'a verdiği röportajında, ateşkesin yalnızca Hamas’ın silah bırakıp teslim olması ve İsrailli esirleri serbest bırakması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Hamas lideri için ise Netanyahu “Sürgüne gitme seçeneği de hala masada, tartışılabilir. Asıl önemli olan konu teslim olmaları. Silah bırakırlarsa savaş sona erer” dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını onaylamış olduğunu ifade etmişti. Hamas'ın "ateşkes”i kabul etmesinin ardından İsrail ise Refah'taki saldırılarına devam kararı almıştı.

7 Mayıs sabahında İsrail güçleri, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmış, Refah’ın Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini açıklamıştı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yanan Gazze’de 35 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 79 bine yakın kişinin yaralanmasına neden oldu ve yüzbinlerce kişi yerinde etti.

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