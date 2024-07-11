Netanyahu: Zaman alsada Gazze'ye saldırılar hedeflere ulaşıncaya kadar sürecek

NETANYAHU'DAN GAZZE'YE SALDIRILAR HAKKINDA AÇIKLAMA



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların zaman alsa da tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar süreceğini açıkladı. İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar ve esir takası müzakereleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda gelen sorulara net bir yanıt vererek, "Zaman alsa da zafere ulaşıncaya kadar bu saldırıları sürdüreceğiz" dedi. Bu kararlılığın altını çizen Netanyahu, İsrail'in güvenliği için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.



Gazze'deki esir takası müzakerelerine de değinen Netanyahu, esir takasına varılmasından yana olduğunu belirtti. Ancak Hamas'ın, "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu öne sürdü. Netanyahu, esir takası için dört şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirdi.



İSRAİL'İN REFAH'I İŞGALİ

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, bugün itibarıyla Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirmiş durumda. Netanyahu, bu bölgedeki işgalin stratejik önemine dikkat çekti.

Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği yönündeki açıklamaları, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.

