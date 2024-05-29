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New Mexico'daki Albuquerque havaalanında askeri uçak düştü

Kaza Salı günü New Mexico'daki Albuquerque Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Uçakta tek olan pilotun kazadan sonra bilincinin yerinde olduğu bildirildi

Yayın Tarihi: 29.05.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 00:29
New Mexico'daki Albuquerque havaalanında askeri uçak düştü

New Mexico'da Askeri Uçak Düştü!

New Mexico'daki Albuquerque Uluslararası Sunport yakınlarında Salı günü öğleden sonra meydana gelen olayda askeri bir uçak düştü. Yetkililer enkazın nedenini henüz açıklamadı ancak görgü tanıkları uçağın pistten kalkmadan kısa bir süre önce bazı sorunlar yaşadığını söyledi.

Uçaktaki Tek Kişi Yaralı

Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi ve uçaktaki tek kişi olan pilotun bilincinin açık olduğu ve uzaklaştırılırken yaralandığı bildirildi.

kaza

Uçuşlar Yeniden Başladı

Uçak hangi havaalanından kalktı henüz belli değil. Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü de havaalanının yanında bulunuyor.

KRQE'nin haberine göre, Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı kısa bir süre sonra uçuşlara yeniden başladı.

Yetkililer kaza nedenini araştırıyor.

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