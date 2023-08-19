Nijer'de savaş çanları! ESCOWAS'ın askeri müdahale kararına karşılık milis güçleri toplanıyor!

Nijer'deki 26 Temmuz darbesinin ardından, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e karşı olası askeri müdahalesine karşı gönüllü milisler oluşturuluyor.

Yerel basında yayınlanan haberlere göre, özel milis Nijer Savunması Gönüllüleri (VDN) bügün başkent Niamey'de asker toplamaya başlayacak. Gönüllülerin VDN saflarına katılmak adına Niamey'deki General Seyni Kunche Stadyumu'nda buluşacağını ve 18 yaşından büyük herkesin kayıt olabileceğini söylendi.





Niamey'in yanı sıra Nijerya-Benin sınırında da benzer alımlar yapıldı. Nijer'in gönüllü milisleri, askeri yönetimin talebi üzerine askeri ve silahlı muharebeye tıbbi, lojistik, teknik ve aynı zamanda mühendislik desteği sağlamakla görevlendiriliyor. VDN'nin kurucularından biri olan Amsarou Bako daha önce AP'ye askeri hükümetin VDN'nin bir parçası olmadığını ancak girişimin farkında olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da ayrıca orduya "teröre karşı mücadeleye" yardımcı olmak için kurulmuş aynı adı taşıyan bir milis var.

Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ECOWAS genelkurmay başkanları toplantısında Nijer'e askeri müdahale takviminin netleştiği açıklandı. ECOWAS, askerlerinin emredildiği anda müdahale etmeye hazır olduğunu söylerken, operasyonun ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşmadı.





Mali ve Burkina Faso, bu kapsamda olası askeri müdahaleye karşılık olarak ülkeye savaş uçakları gönderdi. Nijerya devlet televizyonu RTN'de yayınlanan bir haber programı, Mali ile Burkina Faso'nun ülkeyle dayanışma göstermek için Nijer'e savaş uçakları konuşlandırdığını söyledi. Açıklamada, "Nijer'e yönelik herhangi bir saldırıya yanıt vermek için savaş uçaklarını konuşlandıran Mali ve Burkina Faso'nun ortak açıklamalarının taahhütlerini somut eyleme dönüştürdü" denildi. Haber görüntülerine göre, söz konusu uçak bir Super Tucano savaş uçağıydı.

Cunta liderliğindeki Burkina Faso ve Mali yaptıkları ortak açıklamada, ECOWAS tarafından ülkedeki darbeyi tersine çevirmek için planlanan bir askeri operasyona karşılık olarak Nijer'in yanında yer alacaklarını söylediler.