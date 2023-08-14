  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Nijer'deki darbe krizinde devrik lider Muhammed Bazum, vatana ihanetten suçlandı!

Nijer'deki darbe krizinde devrik lider Muhammed Bazum, vatana ihanetten suçlandı!

Yayınlanma:
Nijer'deki darbe krizinde devrik lider Muhammed Bazum, vatana ihanetten suçlandı!
Nijer'de 26 Temmuz darbesiyle iktidarı ele geçiren askeri hükümet, sürgündeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hakkında "vatana ihanet"ten yargılama niyetini açıkladı. Suçlamaları destekleyen kanıtların da toplandığı kamuoyuna duyuruldu.

Nijer'deki 26 Temmuz askeri darbesinden sonra bir türülü sular durulmadı. Askeri cunta, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hakkında çok sert bir suçlama yöneltti. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdurrahman, Bazum'u "ihanet" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak"tan yargılamak istediğini söyledi.

Nijer'deki darbe krizinde devrik lider Muhammed Bazum, vatana ihanetten suçlandı

Abdulrahmane'nin açıklamasında, "Nijer hükümeti, sürgündeki cumhurbaşkanı ile yerli ve aynı zamanda yabancı suç ortaklarını, yerli ve yabancı kurumlara karşı 'ihanet' ve 'iç tehlikeye atmakla' suçladı. Açıklamada ayrıca, yargılanmak için gerekli delillerin toplandığı da belirtildi.

Dünya
İngiltere'den İsveç'e giden vatandaşlarına kritik uyarı!
İngiltere'den İsveç'e giden vatandaşlarına kritik uyarı!
İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı!
İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı!
ABD'nin testereli şamandırayla göçmen önleme yöntemi can aldı: 2 ölü!
ABD'nin testereli şamandırayla göçmen önleme yöntemi can aldı: 2 ölü!
Rusya'nın isyankar askeri Wagner'in şifreli mesajları ifşa oldu
Rusya'nın isyankar askeri Wagner'in şifreli mesajları ifşa oldu
Tek bir ısırığı kalıcı ereksiyona neden olan örümcek tespit edildi!
Tek bir ısırığı kalıcı ereksiyona neden olan örümcek tespit edildi!
Körfez turu gezisi ilk meyvesini verdi! Katar Posta İdaresi ile TurkIsh Souq ortak oldu..
Körfez turu gezisi ilk meyvesini verdi! Katar Posta İdaresi ile TurkIsh Souq ortak oldu..
Yargıda yeni düzenlemelere halkın öfkesi artıyor: İsrail'de on binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü!
Yargıda yeni düzenlemelere halkın öfkesi artıyor: İsrail'de on binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü!