Nijer'deki darbe krizinde devrik lider Muhammed Bazum, vatana ihanetten suçlandı!

Nijer'deki 26 Temmuz askeri darbesinden sonra bir türülü sular durulmadı. Askeri cunta, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hakkında çok sert bir suçlama yöneltti. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdurrahman, Bazum'u "ihanet" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak"tan yargılamak istediğini söyledi.





Abdulrahmane'nin açıklamasında, "Nijer hükümeti, sürgündeki cumhurbaşkanı ile yerli ve aynı zamanda yabancı suç ortaklarını, yerli ve yabancı kurumlara karşı 'ihanet' ve 'iç tehlikeye atmakla' suçladı. Açıklamada ayrıca, yargılanmak için gerekli delillerin toplandığı da belirtildi.