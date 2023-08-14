Nijer'deki darbe krizinde devrik lider Muhammed Bazum, vatana ihanetten suçlandı!
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Nijer'de 26 Temmuz darbesiyle iktidarı ele geçiren askeri hükümet, sürgündeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hakkında "vatana ihanet"ten yargılama niyetini açıkladı. Suçlamaları destekleyen kanıtların da toplandığı kamuoyuna duyuruldu.
Nijer'deki 26 Temmuz askeri darbesinden sonra bir türülü sular durulmadı. Askeri cunta, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hakkında çok sert bir suçlama yöneltti. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdurrahman, Bazum'u "ihanet" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak"tan yargılamak istediğini söyledi.
Abdulrahmane'nin açıklamasında, "Nijer hükümeti, sürgündeki cumhurbaşkanı ile yerli ve aynı zamanda yabancı suç ortaklarını, yerli ve yabancı kurumlara karşı 'ihanet' ve 'iç tehlikeye atmakla' suçladı. Açıklamada ayrıca, yargılanmak için gerekli delillerin toplandığı da belirtildi.
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