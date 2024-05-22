Norveç Filistin Devleti’ni resmen tanıyacak: “Tanıma olmazsa Orta Doğu’da barış olmaz”

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç’in uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun olacak şekilde, Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Stoere, “Filistin’in bağımsız bir devlet olması, temel bir haktır” ifadelerini kullanarak, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için iki devletli bir çözümün gerekli olduğunun altını çizdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, iki devletin güvenlik ve barış içinde yaşayabilmesi için bağımsız bir Filistin Devleti’ni tek çözüm olarak gösterdi. Norveç’in benzer görüşteki diğer ülkelerle birlikte, 28 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni resmi bir şekilde tanınacağı açıklandı.

İsrail büyükelçilerini geri çağırdı

AA’da yer alan habere göre, Norveç’in Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasının ardından İsrail, büyükelçilerini geri çağırdı. Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan bir diğer ülke İrlanda için de aynı karar alındı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdı. Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurması sebebi ile geri çağırıldığı belirtildi.