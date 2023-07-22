O ülkede FIP tehlikesi büyüyor: 300 binden fazla kedi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs, son 7 ayda kediler arasında ölümcül sonuçlara yol açan FIP virüsüyle mücadele ediyor. Bu korkunç hastalık nedeniyle 300 bin kedi hayatını kaybetti, ve yetkililer FIP alarmı verdi.

FIP NEDİR?





Virüs, kedilerde ateş, karında su toplaması, arka ayakların tutmaması, iştah kaybı ve su içmemeye kadar çeşitli semptomlarla kendini gösteriyor.

Durumun ciddiyeti giderek artıyor çünkü FIP hastalığı sadece Güney Kıbrıs'ı değil, Türkiye, İsrail ve Lübnan'ı da etkisi altına almış durumda. Veteriner Hekim Tamer Dodurka, Güney Kıbrıs'ta FIP'nin endemik bir durumda olduğunu vurguluyor ve hastalığın yayılmasında çevresel faktörlerin önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

FIP, aslında bir tür Corona virüsü olup, kedi bünyesinde mutasyona uğrayarak ölümcül hale gelmiş durumda. Vücudun aşırı bağışıklık tepkisi vererek kendi dokularına zarar vermesine neden oluyor. Bu durumda, damar iltihaplarına ve karında su birikimine yol açarak kedilerin sağlığını büyük ölçüde etkiliyor. Eğer tedavi edilmezse, hastalık ölümle sonuçlanabiliyor.

Güney Kıbrıs, geniş nüfusa sahip serbest yaşayan kedilere ev sahipliği yapıyor. Bu durum FIP'in yayılmasını kolaylaştırıyor. Veteriner Hekim Dodurka, endemik bir FIP vakasının, genellikle belirli bir alanda sınırlı kalabileceğini ancak pandemi özelliği taşımadığını belirtiyor. Önemli olanın, şu anda alınması gereken tedbirler olduğunu vurguluyor.

Dodurka, FIP virüsünün yayılması için çevresel faktörlerin de etkili olduğunu belirterek, kedilerin dirençlerinin düşük olması ve çok kedili evlerin riski artırdığını dile getiriyor. Her ne kadar FIP eşyalarla bulaşabilse de, önlemlerin kesinlikle alınması gerektiğini belirtiyor.

Güney Kıbrıs'taki bu acı verici tablo, diğer ülkelerde de endişe yaratmış durumda. İngiltere gibi bazı ülkeler, risk analizleri yapıp tedbirlere başvurarak FIP virüsünün yayılmasını önceden engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin de bu tür önlemleri artırması önemli bir adım olabilir.

FIP virüsü, kedilere yönelik ciddi bir tehdit olarak hala varlığını sürdürüyor. Kedi sahipleri ve yetkililer, bilinçli bir şekilde hareket ederek, veterinerlerin tavsiyelerine uymalı ve önlem almalıdır. Ancak bu şekilde, FIP virüsü gibi tehlikeli hastalıkların yayılmasını durdurmak mümkün olabilir.