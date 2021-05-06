O Ülkenin Cumhurbaşkanı duyurdu! Aşı olan 250 TL ödeme yapılacak

Çin'de ortalaya çıkan korona virüs hastalığı ile mücadele sürerken, hastalık üzerinde etkili aşılama çalışmaları da devam ediyor.

Aşılama süreci devam ederken , korona virüs aşısı olanların yanında aşı olmayan kişi sayısı da epey fazla.

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, ülke genelinde korona virüs aşılama sürecinin devam ettiğini ve aşıyı vurulan vatandaşlarına devlet tarafından para ödemesi yapılacağını duyurdu.

Aşı olan kişiye 25 avro ödeme

Aleksandar Vuciç, yaptığı açıklamada, Mayıs ayının sonuna kadar korona virüs aşısı olan kişilere devlet taradından 25 avro ödeme yapılacağını ifade etti. Koronavirüs aşısı vurulmayı istemeyen kişileri bencil olarak değerlendiren Vucic, aşı yaptıran kişileri ödüllendirmek için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.

Öte yandan ülkenin 7 milyonluk nüfusunun yaklaşık olarak 1,4 milyon kişinin aşılandığı, ancak son zamanlarda ki aşı karşıtlığı sebebiyle çalışmaların duraksadığı belirtildi.