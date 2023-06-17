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Open Arms, Sabratha Limanı'nda 117 Göçmeni Kurtardı

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Open Arms, Sabratha Limanı'nda 117 Göçmeni Kurtardı
İspanya merkezli Open Arms yardım kuruluşu, Libya'nın Sabratha Limanı'nda açılan bir göçmen teknesine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 117 göçmen kurtarıldı ve çoğunluğunun Eritre, Sudan ve Libyalı olduğu belirtildi.

Open Arms, Sabratha Limanı'nda Göçmen Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi

İspanya merkezli yardım kuruluşu Open Arms, Libya'nın Sabratha Limanı'nda gece saatlerinde açılan bir göçmen teknesine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sürüklendiği ve güvensiz olduğu belirtilen tekneden 117 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin arasında 25 kadın ve 3 yaşında bir çocuğun da yer aldığı belirtildi. Göçmenlerin çoğunun Eritre, Sudan ve Libyalı olduğu aktarıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenlerin nereye götürüleceğine dair bilgi paylaşılmadı. Kurtarma operasyonunun Libya kıyılarından 30 kilometre açıkta uluslararası sularda gerçekleştirildiği vurgulandı.

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