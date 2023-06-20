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Pakistan'da Afgan Mültecilerin Keyfi Gözaltılarına Uluslararası Af Örgütünden Çağrı

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Pakistan'da Afgan Mültecilerin Keyfi Gözaltılarına Uluslararası Af Örgütünden Çağrı
Uluslararası Af Örgütü, Pakistan'da Afgan mültecilerin keyfi şekilde gözaltına alınması ve taciz edilmesinin durdurulması için Pakistan hükümetine çağrıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Pakistan'da Taliban'ın zulmünden kaçan Afgan mültecilerin ve sığınmacıların keyfi şekilde gözaltına alınması ve taciz edilmesinin durdurulması için Pakistan hükümetine çağrıda bulundu. Açıklamada, Pakistan'daki Afgan mültecilerin savunmasız durumuna işaret edilerek, bu ülkedeki mültecilerin uluslararası ilgi görememesinin endişe verici olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) çağrıda bulunulan açıklamada, Pakistan'da mülteci statüsü elde etmek isteyen Afganların kayıtlarının hızlandırılması ve başvurularının değerlendirilmesi talep edildi. Pakistan'da Afganistan'daki ekonomik ve siyasi sebeplerden kaçan 3,7 milyonun üzerinde Afgan bulunduğu ve bunların sadece 1,4 milyonunun resmi kayıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Pakistan güvenlik birimleri ise polisin ülkeye geçerli belge olmadan giren Afganları gözaltına aldığını, bir süre cezaevinde kalan bu kişilerin daha sonra sınır dışı edildiğini belirtiyor. Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinden 8 Haziran'da yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinden Afganistan vatandaşlarını gözaltına almayı durdurması istenmişti.

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