Papua Yeni Gine'de heyelan dehşeti: 670 kişi yaşamını aybetti! Arama kurtarma çalışmaları Devam ediyor

Papua Yeni Gine'de Heyelan Felaketi: Can Kaybı 670'i Aştı!
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'yi vuran heyelan felaketi, 670 kişinin hayatına mal oldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam etse de, hayatta kalan bulma umudu tükenmiş durumda.
Can Kaybı Tahmini Artıyor
Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Papua Yeni Gine şefi Serhan Aktoprak, ilk belirlemelere göre 100 olarak tahmin edilen can kaybının, yeni değerlendirmelere göre 670'e yükseldiğini açıkladı. Bu artış, 150'den fazla evin toprak altında kalmasıyla ilişkilendiriliyor.
Kurtarma Çalışmaları Zor Devam Ediyor
Heyelanın gerçekleştiği bölgenin hala kayma riski taşıması ve arazinin engebeli olması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler, 6 ila 8 metre derinlikte hayatta kalan bulma umudunu kaybetmiş durumda.
Papua Yeni Gine hükümeti, felaketin boyutunun büyüklüğü nedeniyle daha fazla uluslararası destek talep etmeyi değerlendiriyor.