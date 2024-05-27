Papua Yeni Gine’de korkunç felaket: Heyelan sonucunda 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, Papua Yeni Gine hükümeti, Birlemiş Milletler’e yazmış olduğu mektupta, ülkede yer alan bir köyü süpüren büyük bir toprak kaymasının meydana geldiğini bildirdi. Mektupta yer alan ifadelere göre, yaşanan toprak kayması sonucunda 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı.

Ülkenin Enga eyaletinde yer alan bir köyde yaşanan felaket, Mungalo Dağı'nın bir parçasının çökmesi sonucunda meydana geldi. Yaşanan olay sonucunda köyde çok sayıda ev ve insan, toprak altına gömüldü.

Bahsi geçen mektupta, toprak kaymasının ve tehlikenin devam ettiği de belirtildi. Yetkililer, uluslararası yardım ve işbirliği çağrısında bulundu.