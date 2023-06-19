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Paris Air Show'da Havacılık Sektörünün En Yenilikçi Ürünleri Sergilendi

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Paris Air Show'da Havacılık Sektörünün En Yenilikçi Ürünleri Sergilendi
Paris Air Show'da dünyanın önde gelen havacılık ve savunma şirketleri tarafından son teknoloji ürünleri sergilendi. Türkiye'nin milli havacılık ürünleri de fuarda tanıtıldı. Hindistan merkezli havayolu şirketi IndiGo, Airbus ile 500 yolcu uçağı satın almak için anlaştı.

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show'un 54'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris-Le Bourget Havaalanı'nda 4 yıl aranın ardından tekrar düzenlendi.

Havacılık ve savunma sektöründe bulunan dünyaca ünlü firmaların bulunduğu fuarda, son teknoloji havacılık ürünleri görücüye tahliye edildi.

ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin haricinde Türkiye'de fuarda ürettiği birçok ürünü ziyaretçilere sundu. Milli havacılık ürünleri, Anka, Atak, Hürkuş, Gökbey ve Kaan gibi hava araçları fuarda tanıtıldı.

Fuarda stant açan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ise, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30 ile T-925 10 ton sınıfı Genel Maksat Helikopteri sergiledi.

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo, fuarda havacılık şirketi Airbus ile 500 yolcu uçağı satın almak adına anlaştı.

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