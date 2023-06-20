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Paris'teki Olimpiyat Komitesi'nde Arama Yapıldı

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Paris'teki Olimpiyat Komitesi'nde Arama Yapıldı
Paris Saint Denis'teki Olimpiyat Komitesi binasında 'yasa dışı çıkar sağlama' ve 'adam kayırma' şüphesiyle açılan iki ön soruşturma kapsamında arama yapıldı. Olimpiyatlara 14 ay kala gerçekleştirilen aramalarda, komitenin bağlı olduğu diğer bürolarda da aramalar yapıldı. Nisan 2021'de hazırlanan 2 raporda, Olimpiyat Komitesinin yöneticisi Tony Estanguet'in çıkar ilişkilerine girdiği ve kamu fonlarında yolsuzluk yaptığına işaret edilmişti.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisinin (PNF) kararıyla, polisler Paris Saint Denis'teki Olimpiyat Komitesi binasında 'yasa dışı çıkar sağlama' ve 'adam kayırma' şüphesiyle açılan iki ön soruşturma kapsamında arama başlattı.

Polis ayrıca komiteye bağlı başka bürolarda da aramalar gerçekleştiriyor. Olimpiyatlara 14 ay kala yapılan aramalara ilişkin soruşturmalardan birinin 2017'de diğerinin 2022'de açıldığı belirtiliyor.

BFMTV'ye konuşan gazeteci Nicolas Pelletier, komitenin merkezine gelen soruşturma ekibinin hızlı bir şekilde bütün personele sistemden mail göndererek arama yapıldığı ve belgelerin inceleneceğini bildirdiğini aktardı.

Öte yandan Nisan 2021'de, Fransız Yolsuzlukla Mücadele Ajansının (AFA) hazırladığı 2 rapor, Olimpiyat Komitesinin yöneticisi Tony Estanguet'in olimpiyatların imajını zedeleyecek şekilde çıkar ilişkilerine girdiği ve kamu fonlarında yolsuzluk yaptığına işaret etmişti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde, Paralimpik Olimpiyatları ise 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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