Paris'teki Olimpiyat Komitesi'nde Arama Yapıldı

Paris Saint Denis'teki Olimpiyat Komitesi binasında 'yasa dışı çıkar sağlama' ve 'adam kayırma' şüphesiyle açılan iki ön soruşturma kapsamında arama yapıldı. Olimpiyatlara 14 ay kala gerçekleştirilen aramalarda, komitenin bağlı olduğu diğer bürolarda da aramalar yapıldı. Nisan 2021'de hazırlanan 2 raporda, Olimpiyat Komitesinin yöneticisi Tony Estanguet'in çıkar ilişkilerine girdiği ve kamu fonlarında yolsuzluk yaptığına işaret edilmişti.