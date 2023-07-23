Polonya'ya Son 24 Saatte 33 Bin 700 Ukraynalı Geçti
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Polonya'ya son 24 saatte 33 bin 700 Ukraynalı geçti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı tarihten bugüne kadar sınırı geçen Ukraynalı sayısı ise 13,8 milyona ulaştı. AB ülkelerinde ise yaklaşık 4 milyon Ukrayna vatandaşı geçici koruma statüsüne sahip.
Polonya'ya Son 24 Saatte 33 Bin 700 Ukraynalı Geçti
Polonyalı yetkililer, son 24 saatte 33 bin 700 Ukraynalının Polonya sınırını geçtiğini bildirdi. Polonya Sınır Muhafızları'nın açıklamasına göre, son 24 saatte yaklaşık 33 bin 700 Ukraynalı ülkeye giriş yaparken Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bugüne sınırı geçen Ukraynalı sayısı 13,8 milyona ulaştı.
AB ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Ukrayna vatandaşı, geçici koruma statüsüne sahip bulunuyor.
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