Polonya'ya Son 24 Saatte 33 Bin 700 Ukraynalı Geçti

Polonya'ya son 24 saatte 33 bin 700 Ukraynalı geçti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı tarihten bugüne kadar sınırı geçen Ukraynalı sayısı ise 13,8 milyona ulaştı. AB ülkelerinde ise yaklaşık 4 milyon Ukrayna vatandaşı geçici koruma statüsüne sahip.