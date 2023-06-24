  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Prigojin, Putin'in Vatana İhanet Suçlamasına Cevap Verdi

Prigojin, Putin'in Vatana İhanet Suçlamasına Cevap Verdi

Yayınlanma:
Prigojin, Putin'in Vatana İhanet Suçlamasına Cevap Verdi
Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini 'vatana ihanet' ile suçlamasına cevap verdi.

Prigojin, Putin'in Vatana İhanet Suçlamasına Cevap Verdi

Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini 'vatana ihanet' ile suçlamasına cevap verdi. Prigojin açıklamasında 'Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Güncellemeler için sayfayı takip etmeye devam edin.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Wagner Rusya'da ayaklandı! Devlet Başkanı Putin, 'Hesap verecekler!'
Wagner Rusya'da ayaklandı! Devlet Başkanı Putin, 'Hesap verecekler!'
Wagner Rusya'ya baş kaldırdı! Zırhlı araçlar Moskova'da sokaklara indi..
Wagner Rusya'ya baş kaldırdı! Zırhlı araçlar Moskova'da sokaklara indi..
Rus Paralı Güvenlik Şirketi Wagner'in Kurucusu Prigojin, İsyanını Sürdürüyor
Rus Paralı Güvenlik Şirketi Wagner'in Kurucusu Prigojin, İsyanını Sürdürüyor
AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaptı
AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaptı
Rusya, 48 Kişinin Ülkeye Girişini Yasakladı
Rusya, 48 Kişinin Ülkeye Girişini Yasakladı
Rusya, AB'nin Yeni Yaptırım Paketini Gayrimeşru Olarak Nitelendirdi
Rusya, AB'nin Yeni Yaptırım Paketini Gayrimeşru Olarak Nitelendirdi
ABD Donanması, Titan Denizaltısının Batış Nedeni Hakkında Bilgi Topluyor
ABD Donanması, Titan Denizaltısının Batış Nedeni Hakkında Bilgi Topluyor