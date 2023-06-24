Prigojin, Putin'in Vatana İhanet Suçlamasına Cevap Verdi

Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini 'vatana ihanet' ile suçlamasına cevap verdi. Prigojin açıklamasında 'Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Güncellemeler için sayfayı takip etmeye devam edin.