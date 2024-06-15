Putin'den Ukrayna'ya müzakere şartları! NATO'yu unutsun ve dört bölgeden çekilsin

PUTİN'İN UKRAYNA'YA MÜZAKERE ŞARTLARI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerinin başlaması için belirli şartlar öne sürdü. Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden birliklerini çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi durumunda müzakerelerin başlayabileceğini ifade etti. Ancak bu açıklama, Kiev'de büyük tepkiyle karşılandı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TEPKİSİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Putin'in açıklamalarını "saçmalık" olarak nitelendirerek sert bir yanıt verdi. Bakanlık, "Putin’in kendisini barış elçisi gibi göstermesi ve kendi başlattığı savaşı bitirmek için seçenekler sunması saçmalık" ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Putin'in bu tür ultimatomlarının Moskova tarafından daha önce de dile getirildiği ve yeni bir şey içermediği belirtildi.

ZELENSKİY'NİN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Putin'in müzakere şartlarının ciddi bir barış girişimi olmadığını öne sürdü. Podolyak, Putin'in sunduğu koşullarla uzlaşı sağlamanın mümkün olmadığını belirterek, bu koşulların yürütülen müzakerelerle ilgisi olmadığını söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Podolyak, Putin'in önerilerinin Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için koyduğu koşullarla bağdaşmadığını ifade etti.

KREMLİN'DEN ATEŞKES ŞARTLARI AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarının süresiz olduğunu belirtti. Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada güvenlik garantilerinin ileride istişare edilmesi söz konusu. Bu kapsamlı, çok derin ve yapıcı bir teklif," dedi. Peskov, Putin'in tekliflerinin bir barış inisiyatifi olduğunu ve uyarı veya ültimatom niteliğinde olmadığını savundu. Ayrıca, cephedeki durumun sürekli değiştiğini ve Kiev yönetimi için koşulların kötüye gidebileceğini belirterek, Ukrayna'nın Putin'in barış teklifini değerlendirme şansının olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair söz vermesi durumunda görüşmelerin yapılabileceğini belirtti. Putin, ön koşulların yerine getirilmesi halinde Rusya'nın saldırısını derhal durdurabileceğini ve Ukrayna kuvvetlerinin cepheden güvenli bir şekilde geri çekilmesinin garanti edileceğini söyledi.



UZLAŞI SAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİL Mİ?

Putin'in açıklamalarına Ukrayna'dan gelen tepkiler, bu koşullarla uzlaşı sağlanmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Zelenskiy'nin danışmanı Podolyak, Putin'in barış elçisi rolüne bürünmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Moskova'nın daha önce de benzer ultimatomlar sunduğunu ve bu açıklamaların yeni bir şey içermediğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik müzakere şartları, Kiev tarafından reddedildi ve 'saçmalık' olarak nitelendirildi. Putin'in Ukrayna'dan dört bölgeden çekilme ve NATO'ya katılmama isteği, Ukrayna hükümeti tarafından kabul edilemez bulunarak, barışın sağlanması için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmedi. Bu gelişmeler, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın devam edeceğini gösteriyor.