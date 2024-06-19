Putin'in Kuzey Kore ziyaretine ABD'den ilk tepki! Çok kutuplu dünyayı birlikte savunma vurgusu

PUTİN KUZEY KORE’DE: DOSTANE KARŞILAMA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, ülkenin lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim Jong-un ve heyeti, Putin'i Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin el sıkışıp kucaklaşmasının ardından, Kim, Putin'e konaklayacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne kadar eşlik etti.

KCNA'nın haberinde, bu ziyaretin Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasındaki dostane ilişkilerin, "uluslararası barış, adalet ve güvenliğin stratejik kalesi" ve "yeni çok kutuplu dünya düzeninin motoru" haline geldiği kritik bir döneme denk geldiği belirtildi. Putin ve Kim en son Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde bir araya gelmişti.



ÇOK KUTUPLU DÜNYA VURGUSU

Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa'nın yaptırım baskısı altında. Bu bağlamda, Kuzey Kore ile askeri alandaki işbirliğini artırma yönünde adımlar atılıyor. Putin, Kuzey Kore'ye varışından önce Rus basınına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına desteğini takdir ettiklerini belirtti.

Putin, Kuzey Kore ve Rusya'nın, Batı'nın adil çok kutuplu dünya düzenini engellemeye yönelik hırslarına kararlılıkla karşı koyacağını vurguladı. İki ülkenin, Batı'nın kontrolünde olmayan ticaret ve ödeme sistemleri geliştireceğini ve ülkelere yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkacaklarını ifade etti.

KUZEY KORE'DEN RUSYA'YA ASKERİ DESTEK İDDİALARI

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere top, füze ve diğer askeri donanım sağladığını iddia ediyor. Bu iddialar, Moskova'nın Kuzey Kore'den kilit yardımlar ve askeri teknoloji transferi aldığını öne sürüyor. Ancak Moskova yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edecek bu türden silah ve teknoloji transferlerinin yapıldığını kabul etmiyor.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE RUSYA'NIN TUTUMU

Rusya, Mart ayında BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer programının denetlenmesine yönelik bir önerisini Güvenlik Konseyi'nde reddetmişti. Bu durum, Rusya'nın Kuzey Kore ile olan askeri ve stratejik işbirliğini daha da güçlendirdiğine dair spekülasyonlara yol açtı.

ABD VE GÜNEY KORE'DEN ZİYARETE TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin, "Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşını sürdürmek için çaresizce diğer ülkelerle ilişkisini geliştirme ve güçlendirme arayışında olduğunu gözler önüne serdiğini" söyledi. Blinken, "Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere ciddi mühimmat ve silahlar sağlıyor," ifadesini kullandı.

Stoltenberg de, Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına olası desteğinden endişe duyduklarını belirtti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soosuk ise Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edecek ve bölgede barışa zarar verecek yönde gelişmemesi gerektiği konusunda Moskova'yı uyardıklarını söyledi.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti, uluslararası arenada dikkatle izlenen bir gelişme oldu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ve askeri işbirliğini ne ölçüde derinleştireceği, küresel güç dengeleri ve mevcut jeopolitik çatışmalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Kuzey Kore ve Rusya'nın Batı'ya karşı daha sıkı bir işbirliği içinde olmaları, çok kutuplu dünya düzenine yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi.