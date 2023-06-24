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Putin, Komşu Ülkelerin Liderleri ile Görüşerek Rusya'daki Kriz Hakkında Bilgilendirdi

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Putin, Komşu Ülkelerin Liderleri ile Görüşerek Rusya'daki Kriz Hakkında Bilgilendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı isyanla ortaya çıkan krizle ilgili olarak komşu ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in başlattığı isyanla ortaya çıkan krizle ilgili olarak komşu ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Rusya'daki gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu belirtildi. Erdoğan'ın da Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade ettiği kaydedildi.

Putin ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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