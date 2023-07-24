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Putin: Rusya'nın Tahıl Anlaşmasından Çekilmesi Afrika Ülkelerini Etkilemez

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Putin: Rusya'nın Tahıl Anlaşmasından Çekilmesi Afrika Ülkelerini Etkilemez
Putin, 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak Rusya-Afrika Zirvesi'ne ilişkin yazdığı makalede, ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmesinin Afrika ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. ABD ve Avrupalı iş çevrelerinin tahıl anlaşmasını zenginleşmek için kullandığını ve Ukrayna tahılının yüzde 70'inin yüksek ve üst orta sınıf gelirli ülkelere gittiğini savunan Putin, Etiyopya, Sudan, Somali, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerin anlaşma çerçevesinde giden Ukrayna tahılının sadece yüzde 3'ünü aldığını

Putin: Rusya'nın Tahıl Anlaşmasından Çekilmesi Afrika Ülkelerini Etkilemez

Putin, 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak Rusya-Afrika Zirvesi'ne ilişkin yazdığı makalede, ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmesinin Afrika ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

ABD ve Avrupalı iş çevrelerinin tahıl anlaşmasını zenginleşmek için kullandığını ve Ukrayna tahılının yüzde 70'inin yüksek ve üst orta sınıf gelirli ülkelere gittiğini savunan Putin, Etiyopya, Sudan, Somali, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerin anlaşma çerçevesinde giden Ukrayna tahılının sadece yüzde 3'ünü aldığını vurguladı.

Putin, ülkesinin bu yıl rekor bir hasat beklediğine değinerek, 'Ülkemizin, Ukrayna tahılını hem ticari hem de bedelsiz olarak ikame edebileceğinin güvencesini vermek istiyorum.' ifadesini kullandı.

Ülkesinin 2022'de Afrika'ya 11,5 milyon ton tahıl gönderdiğini aktaran Putin, 2023'ün ilk yarısında da 10 milyon ton tahıl gönderdiğini hatırlattı.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana artan gıda fiyatlarından dolayı zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınmasını esefle karşıladığını belirterek, tarafları anlaşmayı sürdürmeye çağırmıştı.

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