Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslendi.

Putin, Wagner isyanına karşı sergilenen sivil dayanışmanın her şekilde şantaj ve iç huzursuzluk girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu işaret ettiğini vurguladı.

Wagner savaşçılarının girişimlerinin Ukrayna'ya fayda sağladığını aktaran Putin, “Silahlı isyan ne olursa olsun bastırılacaktı. İsyanın organizatörlerinin, yeterliliğini yitirmesine rağmen bunu anlamaması imkansızdı. Onlar her şeyi anlıyordu, an itibariyle muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelmiş olan benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmeye ve zayıflatmaya yönelik suç eylemlerini başlatmış olduklarını da.

Putin, ulusa sesleniş konuşmasının ardından Kremlin Sarayı'nda kritik isimlerle bir görüşme gerçekleştirdi.