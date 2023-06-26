Putin, Wagner'in isyanını değerlendirdi: 'Sivil dayanışma her şantajı boşa çıkardı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner güvenlik şirketinin isyanını değerlendirdi. Putin, halkın sivil dayanışmasının her türlü şantajı boşa çıkardığını belirtirken, isyanın organizatörlerine de ihanet ettiğini söyledi. Putin, isyancıların ülkeyi bölmek ve zayıflatmak için suç işlediğini ifade ederek, silahlı isyanın bastırıldığını vurguladı. Ayrıca Putin, Wagner savaşçılarına Belarus'a gitme veya Rusya'ya hizmet etme seçeneği sundu.