Putin'den isyancılarla mutabık kaldıktan sonra ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna operasyonu

Wagner'in paralı ordusunun ayaklandığı bir günde Rusya bir kabus yaşadı. Ayaklanma, 24 saat sonra Wagner'in güçleri başkent Moskova'ya yürürken Belarus'un müdahalesiyle dostane bir şekilde sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyancılarla mutabık kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında şuan için önceliklerinin Ukrayna harekatı olduğunu söyledi.

"GÜNE BUNUNLA BAŞLAYIP, BUNUNLA BİTİRİYORUM"





Vladimir Putin, Wagner krizi sona erdikten sonra ilk açıklamasını yaptı. Putin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle düzenli temas halinde olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin, Ukrayna'daki etkinliğinin önemini "Güne bununla başlayıp, bununla bitiriyorum." diyerek anlattı. Putin, "Rusya, Ukrayna'da gerçekleştirilen özel askeri operasyonlarla ilgili tüm plan ve görevlerin yerine getirileceğinden emin" dedi.

ANLAŞMADAN SONRA ASKERLER CEPHEYE DÖNDÜ

Dün gece lider Wagner Prigojin'in Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun Rusya'daki tansiyonu düşürme teklifini kabul etmesiyle gerilim sona erdi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin hakkındaki ceza davasının kapatılacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yevgeny Prigojin hakkındaki ceza davası kapanacak ve kendisi Beyaz Rusya'ya gidecek. Wagner'in paralı askerlerinin üslerine dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bir kısmı Rus Dışişleri ile sözleşme imzalayacak. Savunma Bakanlığı isterlerse bu yürüyüşe katılmayanları da kapsıyor. Kalan savaşçılar da öndeki başarılarına göre yargılanmayacak. Cephedeki kahramanlıkları için her zaman saygı duyuyoruz. Bu saygıyı da her zaman koruyacağız." denildi.