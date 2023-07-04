Robert De Niro'yu yıkan ölüm! 19 yaşındaki torununu toprağa verdi..

Robert De Niro ve ailesi, 19 yaşındaki Leandro De Niro Rodriguez'in ölümüyle yıkıldılar. Ünlü oyuncunun torunu Leandro De Niro Rodriguez'in hayatını kaybettiği haberi De Niro ailesi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Drena De Niro, oğlunu kaybettiğini sevenlerine duyurdu. Acılı bir anne, oğlunun dün öldüğünü açıklarken Leandro De Niro Rodriguez'in henüz neden hayatını kaybettiği belirtilmedi.





ANNE DE NİRO'NUN DERİN ACISI

Oğlunun fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan De Niro, paylaşımında oğluna övgüler yağdırdı ve onu ne kadar çok sevdiğini anlattı. Anne De Nirı, sevgisini; "Bunu hiçbir kelime tarif edemez. Neşe kaynağım. Kalbimde ve hayatımda her zaman saf ve doğrusun. Şu an seninle olmak istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Sensiz nasıl yaşarım bilmiyorum ama yaşayacağım." şeklinde ifade ederken paylaşımında " Annen olduğumda bana verdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya devam edeceğim." ifadelerine de yer verdi.





51 yaşındaki anne,mesajını: “Çok seviliyorsun ve takdir ediliyorsun. Keşke seni ancak bu aşk kurtarabilse. Çok üzgünüm tatlım" diyerek tamamladı.