  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Robert De Niro'yu yıkan ölüm! 19 yaşındaki torununu toprağa verdi..

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! 19 yaşındaki torununu toprağa verdi..

Yayınlanma:
Robert De Niro'yu yıkan ölüm! 19 yaşındaki torununu toprağa verdi..
Robert De Niro'nun en büyük kızı ve oyuncu Drena De Niro'nun henüz 19 yaşında olan oğlu Leandro De Niro Rodriguez'in ani ölümü, De Niro ailesini şok etti.

Robert De Niro ve ailesi, 19 yaşındaki Leandro De Niro Rodriguez'in ölümüyle yıkıldılar. Ünlü oyuncunun torunu Leandro De Niro Rodriguez'in hayatını kaybettiği haberi De Niro ailesi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Drena De Niro, oğlunu kaybettiğini sevenlerine duyurdu. Acılı bir anne, oğlunun dün öldüğünü açıklarken Leandro De Niro Rodriguez'in henüz neden hayatını kaybettiği belirtilmedi.

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! 19 yaşındaki torununu toprağa verdi

ANNE DE NİRO'NUN DERİN ACISI

Oğlunun fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan De Niro, paylaşımında oğluna övgüler yağdırdı ve onu ne kadar çok sevdiğini anlattı. Anne De Nirı, sevgisini; "Bunu hiçbir kelime tarif edemez. Neşe kaynağım. Kalbimde ve hayatımda her zaman saf ve doğrusun. Şu an seninle olmak istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Sensiz nasıl yaşarım bilmiyorum ama yaşayacağım." şeklinde ifade ederken paylaşımında " Annen olduğumda bana verdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya devam edeceğim." ifadelerine de yer verdi.

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! 19 yaşındaki torununu toprağa verdi

51 yaşındaki anne,mesajını: “Çok seviliyorsun ve takdir ediliyorsun. Keşke seni ancak bu aşk kurtarabilse. Çok üzgünüm tatlım" diyerek tamamladı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı
Fransa'daki aşırı sağcılar katil polis için 1 milyon Euro topladı
Fransa'daki aşırı sağcılar katil polis için 1 milyon Euro topladı
Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!
Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!