Rus Paralı Asker Grubu Lideri Evgeny Prigojin'den Açıklamalar

Dün akşam saatlerinde Rus ordusuna karşı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, açıklamalarını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı yer alan Rostov'da kontrolü tamamıyla elde ettiklerini iddia eden Prigojin, halktan ve Rus ordusundan bir direnişle karşılaşmadıklarını söyledi.

Prigojin, “Bir kişiyi bile öldürmedik. Tek kurşun atmadan Rostov'u aldık. Halk bizi kurtarıcıları olarak karşılıyor” dedi. Rus ordusunun kendi ilerleyişlerini frenlemek için farklı yöntemler kullandığını savunan Prigojin, “Yollara anti tank mayını koymadık. Rus askeri tarafından koyulan mayınları temizledik” diyerek sivillere zararlı olacak hiçbir girişimde bulunmadıklarını aktardı.

Prigojin ayrıca mesajında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüşme talebini de yineledi.