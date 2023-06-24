Rus Paralı Asker Grubu Wagner İsyanı Devam Ediyor

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini açıkladıktan sonra düğmeye bastı. Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov'a gönderdi. Wagner'in kontrolündeki Rostov'a hareket eden birden fazla Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı. Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov'a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov'un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de fikir edinilen çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam etmekte.