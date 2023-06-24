  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Rus Paralı Asker Grubu Wagner İsyanı Devam Ediyor

Rus Paralı Asker Grubu Wagner İsyanı Devam Ediyor

Yayınlanma:
Rus Paralı Asker Grubu Wagner İsyanı Devam Ediyor
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini açıkladıktan sonra düğmeye bastı. Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov'a gönderdi.

Rus Paralı Asker Grubu Wagner İsyanı Devam Ediyor

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini açıkladıktan sonra düğmeye bastı. Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov'a gönderdi. Wagner'in kontrolündeki Rostov'a hareket eden birden fazla Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı. Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov'a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov'un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de fikir edinilen çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam etmekte.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner'ın İlerleyişini Durdurduğunu Söyledi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner'ın İlerleyişini Durdurduğunu Söyledi
Rusya Wagner Birlikleri İlerlerken Moskova'da Tedbirler Alındı
Rusya Wagner Birlikleri İlerlerken Moskova'da Tedbirler Alındı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Wagner İsyanı Rusya'nın İç Meselesi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Wagner İsyanı Rusya'nın İç Meselesi
Rus Paralı Asker Grubu Lideri Evgeny Prigojin'den Açıklamalar
Rus Paralı Asker Grubu Lideri Evgeny Prigojin'den Açıklamalar
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'daki Gelişmeleri G7 Ülkeleri ve AB İle Görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'daki Gelişmeleri G7 Ülkeleri ve AB İle Görüştü
Rusya'da Wagner Krizi Tırmanıyor: Lipetsk Valisi Askeri Konvoyu Duyurdu
Rusya'da Wagner Krizi Tırmanıyor: Lipetsk Valisi Askeri Konvoyu Duyurdu
Putin, Komşu Ülkelerin Liderleri ile Görüşerek Rusya'daki Kriz Hakkında Bilgilendirdi
Putin, Komşu Ülkelerin Liderleri ile Görüşerek Rusya'daki Kriz Hakkında Bilgilendirdi