Rus Paralı Güvenlik Şirketi Wagner'in Kurucusu Prigojin, İsyanını Sürdürüyor

Rus paralı güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin gece saatlerinde başlattığı isyanın ardından yeni bir video mesaj paylaştı. Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülen Prigojin, karargah binasına giriş yaptıklarını belirtti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşerek taleplerini ileten Prigojin, “Buraya geldik. Rostov'da kontrolü sağladık. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Şoygu'yu (Rusya Savunma Bakanı) buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” şeklinde konuştu. Prigojin ayrıca uçuşlarda ve ulaşımda aksamaların bulunmadığını belirtti.

Görüntülerde Yevkurov'un, Prigojin'in savaşçılarını geri çekmesini istediği, ama Prigojin'in bu teklifi reddettiği görüldü. Ayrıca Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla karargah binasını kuşattığı anlar kameraya yansıdı.